Scuola: cambiano criteri per nidi e materne di Roma, si amplia platea aventi diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiano anche i criteri di attribuzione dei punteggi, con l’obiettivo di sostenere i giovani genitori impegnati in percorsi scolastici o universitari e favorire l’emancipazione delle donne. Nei nuovi punteggi non verranno più penalizzati i genitori che studiano e verrà ridotta la distanza di punteggio fra le famiglie che hanno entrambi i genitori lavoratori e quelle in cui a lavorare è solo uno dei due. Sarà inoltre ampliata la definizione di lavoratore e lavoratrice: saranno inclusi anche gli autonomi, le partite Iva, i tirocinanti, chi ha borse di studio o di ricerca, e così via. "Un piccolo ma fondamentale tassello della strategia complessiva di promozione dell’occupazione femminile, troppo spesso sacrificata proprio dalle difficoltà di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro", spiega l'assessora alla Scuola di Roma, Claudia Pratelli. (segue) (Rer)