Scuola: cambiano criteri per nidi e materne di Roma, si amplia platea aventi diritto (3)

- I provvedimenti sono contenuti in una delibera di giunta già approvata e che predispone anche l’ampliamento della categoria di utenti che hanno priorità nell'accesso alle scuole comunali, con il riconoscimento di un punteggio dedicato anche nei casi di condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori, altre situazioni familiari individuate dai Comuni, dai consultori, dalle case-famiglia, dalle case rifugio o dai centri antiviolenza e per gli orfani di femminicidio. "Si cambia marcia - osserva l'assessora -. La delibera approvata fotografa, sia nei criteri che nei punteggi, la profonda trasformazione che negli anni ha riguardato il mondo del lavoro e la società tutta. Abbiamo ritenuto importante ampliare le scelte per le famiglie e semplificare le procedure per promuovere e facilitare l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia comunali.E poi abbiamo ritenuto necessario prendere parte nel cammino di emancipazione delle donne sostenendo chi è in cerca di occupazione. Perpetrare le modalità consolidate che penalizzavano le famiglie con un genitore inoccupato o disoccupato, infatti, rischiava di condannare i non occupati, quasi sempre le donne, al lavoro di cura. Oggi - conclude Pratelli - con la definizione di nuovi criteri guardiamo il presente e indichiamo il futuro". (Rer)