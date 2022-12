Bulgaria: ente regolatore, tariffe bloccate per energia, riscaldamento e acqua calda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tariffe del riscaldamento, dell'acqua calda e dell'elettricità per le famiglie in Bulgaria non saranno aumentate a partire dal nuovo anno. Lo ha dichiarato Ivan Ivanov, presidente della Commissione di regolamentazione dell'energia e dell'acqua in Bulgaria. Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Bnr”, le ragioni della decisione sono da individuare principalmente nella stagione invernale mite e nel forte calo del prezzo del gas naturale alla Borsa di Amsterdam.(Seb)