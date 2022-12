© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se dovesse verificarsi un aumento dei casi di Covid “potremmo consigliare nuovamente l'impiego delle mascherine al chiuso ed in caso di assembramenti”, ma oggi “non siamo in questa situazione” anche perché “i dati sono in discesa”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di “Oggi è un altro giorno” su Rai1. (Rin)