Regno Unito: fatturato delle vendite al dettaglio diminuisce dello 0,8 per cento

- Il fatturato del commercio al dettaglio nel Regno Unito è diminuito dello 0,8 per cento rispetto all'anno precedente, dopo che l'aumento delle bollette energetiche e la crisi del costo della vita hanno costretto le famiglie a diminuire le loro spese. Lo riporta il quotidiano "The Guardian". La società bancaria Barclaycard ha rivelato che complessivamente nel settore vendite c'è stato un aumento del numero totale di transazioni con carta, +5 per cento, ma l'importo totale speso è diminuito dello 0,8 per cento. Esme Harwood, direttrice di Barclaycard, ha dichiarato: "L'aumento del costo della vita ha chiaramente avuto un impatto sul settore della vendita al dettaglio. I consumatori hanno dovuto frenare la spesa per acquisti come abbonamenti e miglioramenti domestici, oltre a ridurre le dimensioni della spesa in generale".(Rel)