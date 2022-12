Cambogia: 26 le vittime dell’incendio al casinò, terminate le ricerche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 26 le vittime dell’incendio scoppiato ieri in un hotel-casinò di Poipet, in Cambogia, dove intanto sono terminate le ricerche dei sopravvissuti. Lo ha reso noto Sek Sokhom, direttore del dipartimento informazioni della provincia di Banteay Meanchey, precisando che 21 delle vittime sono di nazionalità thailandese. Alcuni dei corpi sono stati rinvenuti lungo le scale, mentre diverse persone sono state costrette a saltare dalle finestre degli ultimi piani del Grand Diamond City. Al momento restano ignote le cause dell’incendio, che comunque è l’ultimo di una lunga serie in una regione nota per la presenza di numerose strutture ricettive con scarsi standard di sicurezza. Il primo ministro cambogiano, Hun Sen, ha espresso oggi le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, promettendo di potenziare le misure anti-incendio in tutti gli edifici più alti. (Fim)