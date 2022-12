Imprese: Boschini (Fim Cisl), sempre più insostenibile situazione lavoratori Qf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione di una vertenza tanto complicata come quella dell’ex-Gkn “non può che passare dal ripristino di un rapporto di relativa fiducia tra le parti, di cui il primo passo, deve essere l’impegno da parte di Qf di non lasciare i lavoratori senza l’anticipo dell’ammortizzatore sociale”. Lo dichiara in una nota il coordinatore nazionale Fim Cisl, Stefano Boschini. “A fronte della richiesta di Cassa integrazione straordinaria avanzata da Qf (ex-Gkn), oggi 30 dicembre, in modalità conference presso il ministero del Lavoro, si è svolto un esame congiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali. La richiesta - sottolinea Boschini - è stata motivata con la necessità di individuare un ammortizzatore sociale alternativo alla Cigo, che la società aveva chiesto a gennaio 2022 e per la quale l'Inps non ha ritenuto ci fossero le condizioni per l'autorizzazione. La Cig avrebbe dovuto accompagnare il piano industriale presentato all'inizio del 2022, il quale però non è mai stato attuato. Inoltre, da ottobre di quest'anno, Qf non anticipa più l'indennità di Cassa, per cui, ad oggi, oltre a non aver visto nessun avanzamento del piano di riconversione industriale, i Lavoratori si ritrovano anche senza retribuzione". (segue) (Rin)