Imprese: Boschini (Fim Cisl), sempre più insostenibile situazione lavoratori Qf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "La Fim - prosegue - ritiene che la condivisione della Cigs, resti subordinata alla realizzazione dell’Accordo quadro sottoscritto tra tutte le parti il 19 gennaio 2022, per noi ancora valido ma a tutt'oggi ampiamente disatteso dalla controparte. Riteniamo che Qf debba ripartire da quell’intesa se davvero intende dare un futuro industriale sostenibile al sito di Campi Bisenzio. L’accordo quadro prevedeva infatti che l'utilizzo di ammortizzatori sociali avrebbe potuto accompagnare l'implementazione di un percorso che, in cambio, prevedeva l’ingresso di nuovi finanziatori, il supporto di Invitalia e l’avvio di nuove attività; ad oggi, nulla di tutto questo si è concretizzato. Assieme alle altre organizzazioni sindacali - conclude Boschini - abbiamo pertanto chiesto la convocazione di un incontro urgente presso il Mimit con l’obiettivo di esaminare la disponibilità di Qf a riavviare quel percorso e per verificare la solidità delle ipotesi d’interessamento di un investitore pubblico, emerse anche nell’incontro odierno”. (Rin)