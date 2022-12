Russia: Putin annulla scadenza dei termini per vendita della quota di Shell nel progetto Sakhalin-2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha annullato la scadenza dei termini per la vendita della quota della società britannica Shell nel progetto estrattivo Sakhalin-2, nell'estremo oriente russo. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. In precedenza, il governo russo doveva vendere la quota di Shell entro quattro mesi dalla data della decisione del presidente di passare tutti i diritti e gli obblighi di Shell ad una filiale di Gazprom. La legge precedente "Sull'applicazione di misure economiche speciali nell'industria dei carburanti in relazione alle azioni ostili di alcuni Paesi stranieri" è stata approvata da Putin il giugno scorso. Il valore stimato della quota di Shell (del 27,5 per cento) è 94,8 miliardi di rubli (1,3 miliardi di euro).(Rum)