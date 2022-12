Lavoro: Mattia (Pd), nel Lazio presi in carico oltre 60 mila disoccupati con programma Gol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro e la buona occupazione devono essere la priorità per la nostra Regione e per il nostro Paese. Così in una nota Eleonora Mattia, presidente IX Commissione lavoro del Consiglio regionale del Lazio. "Il contrasto alla povertà e alle diseguaglianze - spiega - passa in primis dalle politiche attive del lavoro: questo stiamo facendo nel Lazio dove il 2022 si chiude con il superamento degli obiettivi prefissati per il Programma garanzia di occupabilità dei lavoratori - Gol che si traduce in oltre 60 mila persone disoccupate prese in carico e oltre 16mila inserite in un percorso di formazione. Si tratta di circa 89 milioni € di investimenti sulla ricollocazione e riqualificazione delle persone nel mercato del lavoro anche grazie alle nuove competenze e a una proficua collaborazione pubblico-privata tra gli enti accreditati del lavoro e i centri per l'impiego, questi ultimi presidi fondamentali che devo tornare ad essere punto di riferimento per cittadini e cittadine nel corso del loro percorso lavorativo. Gol rappresenta un'occasione unica in tal senso per proseguire - come stiamo facendo - in un percorso di ricucitura sociale e sostegno all'incontro domanda e offerta in un mercato del lavoro in sofferenza a causa degli effetti di pandemia e guerra e che ha bisogno di nuova linfa e azioni concrete", conclude Mattia.(Com)