Cina: unità veicoli elettrici di Evergande taglia il personale e riduce gli stipendi (2)

- Il 24 dicembre scorso Evergrande ha anche annunciato che la partecipazione nella sua unità di servizi immobiliari, Property Services, è passata dal 58,18 per cento al 51,71 per cento dopo una vendita forzata di 700 milioni di azioni promesse in garanzia. La negoziazione dei titoli azionari del gruppo e della sua unità di servizi immobiliari è stata sospesa dallo scorso marzo, in attesa della pubblicazione dei risultati finanziari del 2021. La società ha dichiarato default sul debito estero a dicembre dello scorso anno e da allora ha registrato ripetuti sequestri dei suoi asset. Gli espropri hanno interessato sia i beni della società, come la torre degli uffici di proprietà di Evergrande a Hong Kong, che le risorse personali del fondatore Hui Ka Yan, che si è visto sottrarre dalla China Construction Bank una villa nell'esclusiva enclave residenziale The Peak. Secondo indiscrezioni di stampa, i creditori offshore del colosso immobiliare hanno iniziato a stipulare accordi di riservatezza per far avanzare la trattativa sul debito. Proprio questi ultimi, secondo fonti a conoscenza dei fatti, avrebbero inoltre chiesto al fondatore di Evergrande di iniettare almeno due miliardi di dollari dei suoi fondi nella società come precondizione per accettare la proposta di ristrutturazione. Questa è destinata a essere una delle più grandi di sempre mai realizzate in Cina, con implicazioni per banche, società fiduciarie e milioni di proprietari di case. (Cip)