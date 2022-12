Brasile: Lula annuncia rappresentanti del governo in parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Camera dei deputati la scelta è ricaduta su José Guimaraes del Partito dei Lavoratori (Pt), mentre al Senato Lula conterà su Jaques Wagner, anche lui del Pt. Quanto al leader in parlamento, che coordina il lavoro dei rappresentanti delle due camere, è stato scelto il senatore Randolfe Rodrigues del partito Rete della sostenibilità (Rede). Il 49 enne politico di lungo corso e senatore per il quarto mandato consecutivo, nel corso della campagna elettorale Rodrigues è stato membro del consiglio politico del candidato Lula. Nel 2021 è stato vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid-19. (segue) (Brb)