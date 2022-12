Tunisia: leader Pdl Moussi invita Lega araba a rifiutare istituzioni “non elette liberamente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), Abir Moussi, ha invitato il Parlamento arabo a non riconoscere alcuna istituzione tunisina “che non derivi da libere elezioni”, che non sia conforme agli standard internazionali e che non rappresenti il popolo tunisino. Lo ha dichiarato la stessa Moussi in una lettera indirizzata al segretario della Lega degli Stati arabi, Ahmed Aboul Gheit, in riferimento alla bassa affluenza del primo turno delle elezioni legislative che si sono svolte lo scorso 17 dicembre quando ha votato solo l’11,2 per cento degli aventi diritto, pari a 1.054.418 persone su un totale di 9 milioni di tunisini iscritti nelle liste elettorali. Moussi ha anche chiesto ad Aboul Gheit di attivare l’accordo arabo per combattere il terrorismo e l'immediata chiusura della filiale dell'Unione internazionale degli studiosi musulmani.(Tut)