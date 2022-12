Francia: "Le Figaro", fermate due persone che minacciavano di far esplodere stazione di Montparnasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sospettati di "apologia di terrorismo" sono stati fermati oggi alla stazione ferroviaria di Montparnasse, a Parigi, mentre urlavano di voler "far saltare tutto". Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro" citando una fonte. Eric, un francese di 51 anni, e Abdelwahed, un libico 29enne, hanno continuato a proferire minacce anche nella stazione di polizia dove sono stati portati. Gli agenti hanno rinvenuto nei loro zaini nove bottiglie di gas, giudicate però "inoffensive". I due sono stati posti in stato di fermo nell'ambito di un'inchiesta aperta per "apologia di terrorismo".(Frp)