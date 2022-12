© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sul Covid diffusi oggi indicano che nell'ultima settimana i casi sono in diminuzione, così come le ospedalizzazioni ed i ricoveri in terapia intensiva. A dirlo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di “Oggi è un altro giorno” su Rai1. (Rin)