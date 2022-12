Siria-Iraq: l'allarme del Centcom, lo Stato islamico continua a colpire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) continua ad essere presente e a colpire in Siria e Iraq, favorito anche dalle offensive avviate dalla Turchia nei territori dei due Paesi contro i gruppi armati curdi e dagli attacchi lanciati dall’Iran al confine iracheno. Le azioni condotte dalle cellule del gruppo terroristico mirano anzitutto a indebolire le difese nei centri di detenzione e nelle aree in cui sono rinchiusi migliaia di esponenti dello Stato islamico, tra cui molti leader di spicco. Come affermato dal capo del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), il generale Michael Erik Kurilla, in un rapporto sui risultati della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico diramato ieri, Iraq e Siria ospitano un vero e proprio esercito di combattenti e potenziali miliziani contando che sono oltre 30 mila gli esponenti del gruppo terroristico nei vari centri di detenzione in Siria e Iraq in cui, soprattutto in territorio siriano, è sempre più difficile mantenere il controllo e la gestione. (segue) (Res)