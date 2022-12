Siria-Iraq: l'allarme del Centcom, lo Stato islamico continua a colpire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq e la Siria attualmente ospitando un vero e proprio “esercito dell'Is”, ha affermato Kurilla, nel rapporto. Secondo il comandante del Centcom, la fuga da una prigione dell'Is nella città siriana di Hasakah lo scorso gennaio “ricorda i pericoli derivanti da queste prigioni”. In quell’occasione, oltre 420 membri dell’organizzazione rimasero uccisi. Ora, ha spiegato il comandante, il pericolo è posto anche da una "potenziale nuova generazione dell'Is", rappresentata dagli oltre 25 mila bambini, imparentati con membri dello Stato islamico, ospitati nel campo profughi di Al Hol in Siria. "Questi bambini nel campo sono i primi bersagli della radicalizzazione dell'Is", ha affermato il generale Kurilla. "La comunità internazionale deve lavorare insieme per rimuovere questi bambini da questo ambiente rimpatriandoli nei loro Paesi o comunità di origine, migliorando al contempo le condizioni nel campo". (segue) (Res)