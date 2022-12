Siria-Iraq: l'allarme del Centcom, lo Stato islamico continua a colpire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto pubblicato ieri, il Centcom ha affermato di aver condotto in Siria 122 operazioni nel corso del 2022, 108 in coordinamento con le forze curdo arabe e 14 condotte invece da soli militari statunitensi. In totale, sono stati uccisi in Siria 466 esponenti dello Stato islamico, mentre 215 sono i miliziani catturati. In Iraq, sono state invece condotte 191 operazioni in coordinamento con le forze di sicurezza irachene e della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. In totale nel 2022 sono almeno 220 gli esponenti dello Stato islamico uccisi durante le operazioni, mentre 159 sono stati quelli catturati. Vi è dunque il rischio potenziale di una rinascita del gruppo terroristico in caso di un indebolimento delle forze demandate al controllo dei centri di detenzione, soprattutto in Siria. Nel solo mese di dicembre, lo Stato islamico ha effettuato in Siria ben 14 attacchi contro le forze governative siriane e i loro alleati, provocando almeno 55 morti, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione con sede a Londra ma che vanta una vasta rete di fonti sul campo. Lo Stato islamico continua a colpire anche le forze curdo arabe alleate della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico che controllano gran parte dei territori del dissolto “califfato”, soprattutto i preziosi campi petroliferi del nordest della Siria. (segue) (Res)