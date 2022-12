Siria-Iraq: l'allarme del Centcom, lo Stato islamico continua a colpire (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco di oggi nella provincia di Deir ez-Zor è avvenuto il giorno dopo che le Forze democratiche siriane, in collaborazione con la coalizione internazionale guidata da Washington, hanno lanciato un'operazione di sicurezza nel nord e nel nord-est del Paese sotto il nome di "Saiqa al Jazeera". L'operazione mira a "eliminare le cellule terroristiche dell'Isis e bonificare le aree in cui si trovano gli avamposti terroristi", hanno annunciato ieri le Fds in un comunicato stampa. Oggi, le Fds hanno annunciato di aver arrestato 52 tra miliziani dello Stato islamico e collaboratori, che si erano rifugiati in aree residenziali". (segue) (Res)