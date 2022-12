Siria-Iraq: l'allarme del Centcom, lo Stato islamico continua a colpire (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Iraq lo Stato islamico continua a restare attivo con azioni e attentati nel nord del Paese. La scorsa settimana, il gruppo terroristico ha effettuato una serie di attacchi nelle provincie di Kirkuk e Diyala colpendo sia esponenti delle forze di sicurezza che civili. Il 19 dicembre almeno otto civili sono rimasti uccisi da un attacco condotto dal gruppo islamista in un villaggio nel distretto Khalis di Diyala. Il giorno prima uomini armati appartenenti all’organizzazione avevano invece colpito un convoglio della polizia a Rashad, nella provincia di Kirkuk, uccidendo nove agenti. I miliziani dello Stato islamico hanno recentemente incrementato le loro attività sia nel nordest della Siria che nel cosiddetto “triangolo della morte” che include le province irachene di Diyala, Salah al Din e Kirkuk, approfittando delle incursioni dell’aeronautica della Turchia che da mesi prendono di mira i gruppi armati curdi come Unità di protezione dei popoli (Ypg), spina dorsale delle Fds, e i miliziani del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) concentrati nel nord dell’Iraq. A dare nuova linfa allo Stato islamico anche gli attacchi condotti dai Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) contro i gruppi curdo-iraniani presenti nell’Iraq nordorientale. (Res)