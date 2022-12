Serbia: governo estende restrizioni su carburante, latte e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo serbo ha prorogato il regolamento sulla limitazione dei prezzi dei derivati del petrolio fino al 31 gennaio 2023. Lo riporta la stampa locale, secondo cui nella sessione di oggi è stata presa anche una decisione sulla proroga temporanea del divieto di esportazione dell'Eurodiesel EN 590, fino al 7 gennaio 2023, mentre quella sul divieto temporaneo di esportazione e introduzione di gas naturale sarà valida per un altro mese. E' stato prorogato inoltre il divieto di esportazione di latte e prodotti lattiero-caseari fino al 31 gennaio del 2023, al fine di prevenire una grave carenza di questi prodotti ed evitare gravi interruzioni del mercato, anche a causa dell'aumento delle esportazioni e della necessità di rifornire la popolazione. Al fine di consentire la fornitura senza ostacoli di derivati del petrolio al mercato e preservare lo standard dei cittadini il governo di Belgrado ha deciso altresì di ridurre temporaneamente l'importo dell'accisa su alcuni derivati del petrolio del 10 per cento. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha recentemente suggerito alla Serbia di non limitare l'esportazione di generi alimentari di base. (Seb)