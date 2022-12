Governo: Meloni, non vuole gestire ordinario ma dare dirittura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la manovra approvata ieri "cominciamo a mantenere gli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo ultimo appuntamento del 2022 della rubrica social "Gli appunti di Giorgia". La manovra "di cui vado fiera, si dedica soprattutto al futuro e all'ottimismo" e "vuole spronare chi intende fare la sua parte per migliorare le condizioni economiche di questa nazione", ha spiegato. Una legge di Bilancio "politica", ha rimarcato, approvata "addirittura in anticipo rispetto ai governi in sella da molto più tempo di noi" e che fornisce un "segnale della solidità che sostiene questo governo". Un esecutivo che, ha concluso Meloni, "non vuole gestire l'ordinario" ma intende dare "una dirittura: una visione industriale, una idea di quale debba essere il diverso rapporto tra lo Stato e i cittadini, tra lo Stato e i contribuenti, tra lo Stato e le famiglie, tra lo Stato e le imprese". (Rin)