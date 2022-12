Sicurezza: Silvestri (M5s) su decreto Rave, equilibri saltati per arroganza governo e norma salvacorrotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo averla addirittura preannunciata per bocca di un esponente del governo, con un evidente e inaccettabile sgarbo istituzionale, oggi la maggioranza ha fatto ricorso alla "tagliola" adottata dal presidente della Camera Fontana per approvare il decreto Rave. "Gli equilibri sono saltati quando il governo ha usato l'esame del decreto per varare una sorta di 'salvacorrotti' per dare i benefici penitenziari ai condannati per gravi reati contro la Pa anche in assenza di collaborazione con la Giustizia". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Francesco Silvestri. “Si tratta del risultato dell'inadeguatezza della maggioranza e del governo nel gestire i lavori parlamentari”, sottolinea Silvestri, che aggiunge: “Con arroganza hanno negato alle opposizioni qualsiasi spazio per modifiche indispensabili per la difesa della legalità e la lotta alla mafia e alla corruzione. Se questo è il modo con cui l'esecutivo e la maggioranza intendono portare avanti il lavoro in futuro, noi diciamo immediatamente che non ci stiamo e che la nostra opposizione sarà la più ferma e dura possibile". (Rin)