Hong Kong: Pechino, autorità locali decideranno su avvocato britannico di Jimmy Lai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo contro l’editore è stato rinviato questo mese al 25 settembre 2023. Lai, 75 anni, è il fondatore del quotidiano filo-democratico “Apple Daily”, costretto a cessare le pubblicazioni dopo le pressioni del Partito comunista cinese. L’editore ha già trascorso due anni in custodia cautelare e sabato 10 dicembre è stato condannato a cinque anni e nove mesi di reclusione per un’accusa di frode. Rischia la condanna all’ergastolo per cospirazione e collusione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale e un capo d’imputazione relativo alla pubblicazione di materiale sedizioso ai sensi di un’apposita legge di epoca coloniale. (Cip)