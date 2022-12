Sicurezza: su decreto Rave Fontana sospende Aula e convoca capigruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha sospeso la seduta fiume sulle dichiarazioni di voto sul decreto Rave e ha comunicato all'Assemblea che è "convocata immediatamente la conferenza dei capigruppo sul Piano Aula". Nell'Emiciclo è in corso da ieri alle 23 una maratona oratoria delle opposizioni per rallentare l'approvazione del decreto che scade oggi. Se non convertito in legge, il decreto perderà di validità. La presidenza della Camera non esclude dunque il ricorso alla "ghigliottina", la procedura parlamentare che permette ad un decreto in stallo il passaggio diretto al voto finale, in qualsiasi fase dell’esame dell’Aula esso si trovi. (Rin)