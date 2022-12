Bolivia: quattro mesi di carcere preventivo per leader oppositore Camacho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia della Bolivia ha disposto quattro mesi di carcerazione preventiva nei confronti del governatore di Santa Crus, il leader oppositore Luis Camacho, arrestato con l'accusa di "terrorismo" per aver istigato i disordini sociali e politici di fine 2019. La decisione, presa questa mattina dal giudice per le indagini preliminari dopo sette ore di udienza, costringerà il popolare politico a ad aspettare l'avvio del processo nel carcere di massima sicurezza di Chonchocoro, a La Paz. Poche ore prima del dispositivo, il parlamentino di Santa Cruz, la ricca provincia orientale del Paese, culla elettorale di Camacho, aveva proclamato uno sciopero e una serie di manifestazioni di protesta. "I cittadini di Santa Cruz sono in mobilitazione permanente per chiedere il rilascio immediato e il rientro in città del governatore Camacho", si legge in un comunicato diffuso dal Comitato civico di Santa Cruz. Nella nota, inoltre, si, "ripudia il sequestro violento del leader dell'opposizioni al governo di Luis Arce ed esorta la magistratura "a smettere di prestarsi alla manipolazione politica e a rispettare l'indipendenza dei poteri, condizione essenziale delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto". (segue) (Brb)