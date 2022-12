Bolivia: quattro mesi di carcere preventivo per leader oppositore Camacho (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei confronti di Camacho, che aveva deciso di avvalersi del diritto di "non parlare" denunciando il rischio che le sue dichiarazioni possano essere travisate ad arte, la procura aveva chiesto sei mesi di carcere preventivo. L'accusa ritiene che esistano concreti rischi che Camacho possa ripetere il crimine, fuggire in attesa del processo od ostacolare le indagini. Il leader oppositore, ricorda la pubblica accusa, ha per due volte eluso le convocazioni del tribunale per rispondere delle accuse collegate al cosiddetto "Golpe I". Una prima volta, a settembre del 2021, quando il padre, coindagato, non si era presentato facendo cadere l'intera udienza e una seconda volta a luglio del 2022, quando le forze di sicurezza si erano recate a Santa Cruz per interrogare la famiglia Camacho, dovendo desistere per presunte minacce di morte al padre. (segue) (Brb)