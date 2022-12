Bolivia: quattro mesi di carcere preventivo per leader oppositore Camacho (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camacho è stato arrestato alle 15.30 ore locali di giovedì, la serata in Italia, poco prima di entrare a casa. Per eseguire il fermo, come dimostrano immagini diffuse in rete, gli agenti hanno immobilizzato la scorta del governatore. Secondo alcune ricostruzioni stampa, la vettura un cui viaggiava Camacho era stata attaccata con gas lacrimogeni, mentre secondo l'assistente Graciela Ortiz, gli agenti avrebbero usato particolare violenza, costringendo l'inquisito al suolo e ammanettandolo come se fosse in immediato pericolo di fuga. L'autista del leader oppositore ha parlato di spari contro la vettura, e di aggressioni con calci e pugni, e l'avvocato Martin Camacho ha infine segnalato che la polizia avrebbe costantemente tenuto le armi puntate verso Camacho e i suoi collaboratori. Un insieme di dati, riassume il quotidiano "La Razon", che avrebbero in fretta alimentato l'ipotesi di un "sequestro" ad opera delle forze statali. (segue) (Brb)