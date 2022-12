Bolivia: quattro mesi di carcere preventivo per leader oppositore Camacho (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenitori ed amministratori vicini a Camacho, figura da tempo simbolo dell'opposizione, hanno in breve invaso l'aeroporto di Viru Viru, da dove si sapeva sarebbe stato imbarcato per essere portato nella capitale. I manifestanti, riporta il quotidiano "La Razon", hanno bloccato il decollo di apparecchi, costringendo equipaggi e passeggeri a scendere per controllare se Camacho fosse a bordo. Incursioni ripetute anche nello scalo di El Trompillo. E mentre le autorità aeroportuali, oltre a sospendere voli nazionali e internazionali, denunciavano distruzioni e danni alle varie strutture, il governatore - che si temeva fosse stato rinchiuso in un luogo "sconosciuto" - veniva trasportato in elicottero verso La Paz. (segue) (Brb)