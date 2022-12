Usa-Israele: la Casa Bianca invierà il suo consigliere Sullivan a Gerusalemme a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, dovrebbe volare in Israele il mese prossimo per incontrare il nuovo primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo scrive oggi il portale d’informazione “Axios”, citando fonti governative israeliane e statunitensi, secondo cui la visita di Sullivan potrebbe essere seguita a stretto giro da quella del segretario di Stato, Antony Blinken. L’obiettivo del viaggio sarebbe anche quello di preparare una possibile visita di Netanyahu a Washington nel mese di febbraio. La Casa Bianca vorrebbe intensificare il dialogo con Israele perché preoccupata dalle politiche che il nuovo governo, varato ieri 29 dicembre, potrebbe adottare nei confronti dei palestinesi, con una possibile espansione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. L’amministrazione Biden, riferisce “Axios”, è anche preoccupata dalla possibilità di una stretta sugli spazi democratici in Israele, con eventuali misure che ridurrebbero l’indipendenza del sistema giudiziario e che danneggerebbero i diritti della minoranza araba e della comunità Lgbtq+. (Was)