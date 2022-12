Speciale scuola: Fvg, assessore Istruzione, calo demografico impone rimodulazione rete scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tiene conto del calo delle iscrizioni e delle istanze di Comuni e istituti formativi il nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica approvato dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, insieme alla nuova programmazione dell’offerta formativa per il 2023-2024. “L’importante calo demografico registrato negli ultimi anni con la conseguente riduzione delle iscrizioni e delle classi ci impone necessariamente una rimodulazione della rete scolastica regionale e dell'offerta formativa”, ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen. “La stiamo perseguendo nel massimo confronto con i Comuni e le istituzioni scolastiche”. L'aggiornamento del Piano prevede, a Gorizia, l'accorpamento del plesso della scuola dell'infanzia "Santissimo Redentore" di Monfalcone all'Istituto comprensivo "Randaccio", scorporandolo dell'Istituito comprensivo "Giacich". Nel pordenonese è prevista la progressiva chiusura del plesso della scuola primaria di Palse, a Porcia. Nel territorio udinese si creerà un nuovo assetto scolastico tra i comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto con un unico polo per l'infanzia 0-6 anni tra i due Comuni. Sul piano dell’offerta formativa, a Gorizia verrà attivato il corso "Conduzione di apparati e impianti marittimi" e un percorso serale di secondo livello in Servizi commerciali. Nel pordenonese partirà il liceo musicale all'Isis “Le Filandiere" di San Vito al Tagliamento, mentre nell'area triestina verrà attivato il corso per adulti di Grafica e comunicazione. Nell'area udinese il nuovo piano include l'attivazione del Liceo delle scienze umane nell'Isis Vincenzo Manzini di San Daniele del Friuli. (Frt)