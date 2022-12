Speciale scuola: assessora Roma, nuovi criteri per accesso alle materne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- È stata approvata dalla giunta capitolina la delibera che stabilisce i nuovi criteri e relativi punteggi per l'accesso alla scuola dell'infanzia capitolina. Lo riferisce in una nota l'assessorato alla Scuola di Roma. "Molte le novità volte ad ampliare la possibilità di scelta delle famiglie, incrementare la conciliazione tra studio, lavoro e vita familiare, sostenere l'occupazione delle donne", spiega l'assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma, Claudia Pratelli. "Già per il prossimo anno educativo e scolastico le famiglie avranno infatti la possibilità di presentare la domanda presso il Municipio che più risponde alle proprie esigenze e di indicare fino a tre scuole presso cui desiderano iscrivere il bambino o la bambina (fino allo scorso anno era possibile una sola scelta) - chiarisce Pratelli -. Oltre ai residenti, la possibilità di fare domanda viene inoltre estesa anche a chi è domiciliato all'interno del territorio di Roma Capitale e ai soggetti meritevoli di tutela e privi di codice fiscale così come individuati nella direttiva 1/2022 del sindaco Gualtieri: perché la scuola è un diritto fondamentale e un insostituibile veicolo di inclusione". (Com)