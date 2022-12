Tunisia: elezioni legislative, tribunale amministrativo respinge 52 ricorsi e ne accoglie tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale amministrativo della Tunisia ha respinto 52 ricorsi presentati in seguito ai risultati preliminari del primo turno delle elezioni legislative dello scorso 17 dicembre e ne ha accolti tre. Lo ha reso noto Olfa Kiras, membro del dipartimento comunicazione e media del tribunale in dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa ufficiale "Tap". La Commissione elettorale aveva annunciato i risultati preliminari lo scorso 19 dicembre, annunciando la vittoria di 23 candidati. Per il mese prossimo è previsto un ballottaggio in 131 circoscrizioni elettorali, in cui si sfideranno 262 candidati, tra cui 34 donne. (segue) (Tut)