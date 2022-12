Tunisia: elezioni legislative, tribunale amministrativo respinge 52 ricorsi e ne accoglie tre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime elezioni legislative, volte a scegliere i membri della futura Assemblea dei rappresentanti del popolo e incoraggiate dal presidente della Repubblica Kais Saied, sono state caratterizzate da un tasso di affluenza alle urne dell’11,2 per cento, pari a 1.054.418 persone su un totale di 9 milioni di tunisini iscritti nelle liste elettorali. Alle ultime elezioni, dell’ottobre 2019, il tasso aveva superato il 41 per cento. Un calo della partecipazione nel corso degli anni che sembra andare di pari passo con una generale perdita di fiducia nel ruolo del parlamento, accusato di non aver fatto abbastanza per risolvere la crisi economica del Paese dopo la rivoluzione che nel 2011 cacciò l'allora presidente Zine El-Abidine Ben Ali e fece tornare in patria gli oppositori legati al movimento dei Fratelli musulmani. (Tut)