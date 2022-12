Ucraina: Xi Jinping a Putin, nostra posizione “obiettiva e giusta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione della Cina sulla guerra in Ucraina è “obiettiva e giusta”. Lo ha ribadito il presidente Xi Jinping nel suo colloquio odierno in videoconferenza con l’omologo russo Vladimir Putin, invitato a perseguire la strada dei colloqui di pace. Secondo quanto riportato dall’emittente di Stato “Cgtn”, Xi ha detto che il percorso verso un accordo “non sarà facile”, ma ha anche sottolineato che le prospettive di pace “sussistono ancora”. Il presidente cinese ha anche espresso apprezzamento alla controparte russa poiché questa “non si è mai rifiutata di risolvere il conflitto per via diplomatica”. La Cina, ha aggiunto Xi, lavorerà assieme alla comunità internazionale in maniera costruttiva per risolvere la crisi pacificamente. (Cip)