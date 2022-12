Fvg: assessore Sanità, accordo con Confindustria Udine per salute sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Confindustria Alto Adriatico, anche Confindustria Udine ha siglato oggi l’accordo regionale Workplace Health Promotion (Whp) Friuli Venezia Giulia, il programma raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità per la promozione della salute negli ambienti di lavoro. Il protocollo è stato sottoscritto oggi dal vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, e dalla vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. "Diventa fondamentale, e su questo stiamo lavorando a 360 gradi in piena sinergia con tutti gli attori del territorio della nostra regione, promuovere e far conoscere i comportamenti e le condotte da adottare per favorire il benessere della comunità a cui apparteniamo", ha detto Riccardi. "L'alleanza tra istituzioni, nel caso di oggi quella che si rafforza con Confindustria Udine e la Regione, ma anche con tutte le altre realtà che operano sul territorio, ad esempio la scuola, ha la grande valenza di raggiungere il cittadino e di educarlo al mantenimento della propria salute e a quella dei suoi cari. Trasmettendo il fondamentale concetto dell'importanza della responsabilità del singolo per il bene comune, ne beneficerà l'intero sistema sanitario della nostra regione". (Frt)