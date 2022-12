Sicurezza: da Aula Camera ok definitivo a decreto Rave con 153 sì, applicata "ghigliottina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 153 voti favorevoli, 116 contrari e 1 astenuto l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto Rave. Dopo la convocazione della conferenza dei capigruppo il presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, ha fatto ricorso alla cosiddetta "ghigliottina" pronunciando in Aula le seguenti parole: "La presidenza si trova costretta, nell'esercizio delle responsabilità che l'ordinamento le affida, a porre direttamente in votazione finale il disegno di legge di conversione al fine di assicurare che la deliberazione dell'Assemblea avvenga nei termini costituzionali, senza concedere la parola ai deputati che hanno fatto richiesta per dichiarazione di voto finale o a qualunque altro titolo". (Rin)