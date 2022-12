Cile: la compagna di Boric lascia l'incarico alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Irina Karamanos, compagna del presidente del Cile, Gabriel Boric, ha formalmente rinunciato alla guida del Coordinamento socioculturale della presidenza, incarico legato alla condizione di "first lady", per tornare a dedicarsi a pieno tempo alla sua professione. Nella "sfida" per la "modernizzazione" delle istituzioni, Karamanos "ha annunciato la chiusura del Coordinamento socioculturale, trasmettendo la guida delle fondazioni che ci lavorano ai ministeri competenti, e liberando la figura della 'primera dama' dal governo", scrive la presidenza in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. A marzo, la compagna di Boric aveva promesso di ridisegnare il ruolo della "first lady", per renderlo consono a una visione più "contemporanea". In Cile, il ruolo del partner del presidente non ha un riconoscimento formale né uno stipendio, ma al Coordinamento - che aveva nel palazzo presidenziale de La Moneda un ufficio e personale proprio - fanno capo sei importanti fondazioni nazionali, complessivamente titolari di un importante bilancio. (Abu)