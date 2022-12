San Siro: Sala, se vincolo deve esserci venga fatto subito, palla passa a squadre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se deve esserci un vincolo meglio che lo facciano subito, a quel punto se la vedranno le squadre col governo. Cosa pensa Giorgia Meloni dello stadio non lo so e non ci ho mai parlato. Voglio lasciare la palla nel loro campo con un'unica preghiera cioè di essere veloci. Se deve essere vincolo ci sia e nei tempi giusti". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del brindisi di fine anno con i giornalisti a Palazzo Marino. "Il mio obiettivo è far rispettare le regole, a quel punto se la vedranno le squadre con il governo. Se ci fosse un vincolo le squadre stanno a San Siro oppure vanno a Sesto, ma a questo punto non sarei più in grado di impormi", ha concluso il sindaco. (Rem)