Grecia-Turchia: Dendias, minacce di Ankara non ci spaventano, chiediamo rispetto Diritto del mare

- Le minacce della Turchia “non ci spaventano": lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un’intervista al quotidiano “Parapolitika”, spiegando che le questioni relative alla sovranità nazionale ellenica non sono suscettibili a dibattiti o contestazioni. Dendias ha sottolineato che negli ultimi mesi la Grecia si è trovata di fronte a “una crescente minaccia” da parte della Turchia e ha definito “inaccettabile e impensabile” portare avanti una politica “basata sull'uso della forza”. Di fronte a questa situazione, ha spiegato il ministro, “la Grecia ha scelto di rispondere a questa inedita escalation verbale di minacce con calma e determinazione” e “continua con sobrietà a smantellare i punti di vista e le rivendicazioni turche, senza lasciarsi coinvolgere in controversie e caratterizzazioni personali. Al contempo, Dendias ha ribadito che un dialogo costruttivo con la Turchia “è sempre auspicabile, a una condizione, però, inviolabile: che sia condotto sulla base del rispetto del Diritto internazionale e del diritto del mare, tenendo conto della piattaforma continentale e della Zona economica esclusiva nell'Egeo e nel Mediterraneo sudorientale. (segue) (Gra)