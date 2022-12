Grecia-Turchia: Dendias, minacce di Ankara non ci spaventano, chiediamo rispetto Diritto del mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, secondo il ministro, per un tempo senza precedenti la Turchia ha minato il clima che sarebbe necessario come condizione “per avviare un dialogo, facendo affermazioni inaccettabili, mettendo persino in discussione la sovranità delle nostre isole e procedendo a un crescendo di minacce contro il nostro Paese”, Inoltre, ha detto Dendias, Ankara “con espressioni inimmaginabili e spesso ingiuriose, non solo mina ogni possibile intesa, ma al tempo stesso avvelena i rapporti tra i due popoli”. (Gra)