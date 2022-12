© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati 2.991 nuovi contagi da Covid-19 e dieci decessi. Attualmente in regione sono 50.171 (+1.031) le persone in isolamento. Per quel che riguarda invece la situazione ospedaliera, nei reparti meno gravi sono ricoverati 1.582 (+35) pazienti, mentre in terapia intensiva il dato si mantiene stabile a 65. (Rev)