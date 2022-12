Veneto: al via a gennaio corso formazione su salute e prevenzione per insegnanti scuole secondarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via a gennaio un corso di formazione rivolto alle scuole secondarie della Regione Veneto, all'interno del 'Programma regionale scuole che promuovono salute' e del Protocollo d'intesa Veneto per la Salute, in linea con il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025. Il corso si rivolge a tutti gli insegnati delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Veneto e, come si legge in una nota, "vuole offrire agli insegnanti l'opportunità di progettare con gli studenti percorsi educativi centrati sulla cittadinanza attiva, sulla sostenibilità ambientale, la promozione e la conoscenza della gestione europea dei prodotti chimici, finalizzata all'uso sicuro degli stessi con lo scopo di rendere i giovani sempre più consapevoli e responsabili della tutela della salute e dell'ambiente". "Uno dei motti della nostra sanità è che il gioco di squadra concorre a fare la differenza. Lo abbiamo visto nelle fasi di emergenza, ma ancora di più la collaborazione tra realtà diverse risulta la carta vincente quando si tratta di parlare di prevenzione. Dalla sinergia tra sanità e la scuola, altro fondamentale gioco di squadra, prende avvio questo importante progetto formativo che ha il fine di trasferire la conoscenza di temi legati alla prevenzione, e in questo caso centrati sulla sostenibilità ambientale, la promozione e la conoscenza delle norme europee per la gestione dei prodotti chimici, ai giovani di oggi affinché possano essere gli adulti sani e responsabili di domani", ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e politiche sociali. Il corso si articolerà in 35 ore suddivise in tre moduli che si svolgeranno da gennaio a maggio 2023. (Rev)