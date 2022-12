Governo: Sala, inviterò Meloni, importantissimo venga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inviterò la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Milano, ma "non mi sarei mai permesso durante questi periodi convulsi per l'approvazione della legge di bilancio di fare questo invito, ma lo farò senz'altro". Ma una sua visita "sarebbe utilissima". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del consueto brindisi di fine anno con i giornalisti. "Sarebbe importantissimo" che venisse "sia perché si renda consapevole dei nostri problemi e di come darci una mano, ma anche del valore che questa città ha", ha concluso Sala. (Rem)