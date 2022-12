Sicurezza: Serracchiani (Pd), non facciamo ostruzionismo, ci opponiamo a decreto sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non stiamo sprecando tempo, non stiamo facendo ostruzionismo come qualcuno dice, ma stiamo utilizzando tutti gli strumenti che ha a disposizione l'opposizione per dirvi che state sbagliando". Lo ha detto intervenendo in Aula alla Camera la presidente dei deputati del Partito democratico, Debora Serracchiani, nella maratona oratoria delle opposizioni in corso sul decreto Rave. "Con questo decreto fate ripiombare il Paese nell'incertezza" infatti "ci avete messo dentro tutto e il contrario di tutto", ha attaccato per poi segnalare come a fronte delle critiche mosse al ricorso alla decretazione d'urgenza da Giorgia Meloni quando era all'opposizione, oggi, che governa il Paese, "ha fatto quattro decreti legge". Serracchiani ha quindi aggiunto che il decreto è "sbagliato anche nel merito" e ha concluso: "Questo è un governo che 'gnaa fa'". (Rin)