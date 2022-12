Roma: aggredisce sacrestano della chiesa al Testaccio per rubare offerte, arrestato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha tentato di portar via la cassetta delle offerte della chiesa di Santa Maria Liberatrice al Testaccio e ha preso a calci il sacrestano che glielo ha impedito. È accaduto ieri pomeriggio quando il 31enne di origini russe si è introdotto nella chiesa e, dopo aver arraffato la cassetta, ha tentato di guadagnare l’uscita. Ad impedirglielo è stato il sacrestano, un italiano di 73 anni. Il 31enne ha spintonato l’anziano e lo ha colpito con dei calci ma per andare via, ha dovuto lasciare la refurtiva. Un fedele presente in chiesa lo ha seguito e ha permesso ai carabinieri della stazione Bravetta di fermarlo e arrestarlo, poco dopo, per tentata rapina.(Rer)