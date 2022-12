Mobilità: assessore Roma, a gennaio iniziano lavori messa in sicurezza intersezioni pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto definitivo riguardante la messa in sicurezza del primo incrocio a massimo rischio tra quelli individuati nei mesi scorsi grazie ad un lavoro congiunto tra Assessorato alla Mobilità, Dipartimento e Roma Servizi per la Mobilità. Nello specifico, si tratta dell'intervento all'incrocio tra via Nomentana, Corso Trieste, via Lazzaro Spallanzani e via Zara, che prevede un investimento complessivo di un milione di euro. "Con l'approvazione di questa delibera – ha detto in una nota l'Assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè – mettiamo a terra il primo intervento, tra i 175 individuati, sui cosiddetti black point, ossia intersezioni pericolose in cui si sono verificati diversi incidenti. I lavori per la messa in sicurezza di questo incrocio partiranno nel mese di gennaio dando quindi concretezza all'impegno sulla sicurezza stradale della nostra amministrazione, che ha l'obiettivo di ridurre la quantità e la gravità degli incidenti intervenendo entro il prossimo anno sui primi 75 black point".(Com)