- La difesa aerea è entrata in funzione questa mattina nella città di Sebastopoli, in Crimea. Lo ha riferito su Telegram il governatore della città, Nikhail Razvozhaev, esortando i cittadini di mantenere la calma e assicurandoli che tutti i servizi operano in modalità normale. (Rum)