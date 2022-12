Veneto: Villanova (Lega-Lv) su autonomia, De Luca proponga miglioramenti, noi stanchi di dare senza ricevere nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Campania Vincenzo De Luca "potrebbe investire il proprio tempo in un modo più efficiente, ovvero quello di analizzare la proposta del ministro Roberto Calderoli e proporre dei miglioramenti: l'autonomia, è bene ricordarlo, porta a vantaggi a tutti, soprattutto alle regioni del sud". Lo ha dichiarato Alberto Villanova, presidente in consiglio regionale dell'intergruppo Lega – Liga Veneta. Il Veneto, ha proseguito, "attende da troppo tempo e durante questa lunga attesa ha già dovuto digerire azioni e interventi insostenibili e insopportabili, a partire dal reddito di cittadinanza sino all'ultima, ovvero lo spalma debiti della Sicilia. Siamo stanchi solo di dare senza ricevere nulla in cambio”. “Se le richieste del ministro Roberto Calderoli di approvare i Lep entro un anno non vanno bene al presidente della Regione Campania, se ne farà una ragione. Non conosco la situazione in Campania, ma conosco quella del Veneto: qui in un anno, siamo in grado di scrivere e approvare migliaia di atti, provvedimenti e prendere decisioni per il bene della nostra gente. È una questione di volontà e serietà: senza queste, non si va mai da nessuna parte", ha concluso il consigliere regionale. (Rev)