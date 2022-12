Veneto: provincia Treviso ha investito nel 2022 144 milioni per strade, scuole superiori e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la provincia di Treviso ha investito 144 milioni di euro in più settori. "Nonostante tutte le difficoltà – ha dichiarato Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - siamo riusciti a tradurre la liquidità dell'ente, con fondi propri e con i bandi nazionali ed europei vinti, in lavori che hanno contribuito concretamente a migliorare il benessere della comunità, nelle nostre funzioni fondamentali”. “Penso in primis – ha proseguito – alla viabilità e all'edilizia scolastica, ambiti su cui stiamo lavorando bene; stiamo dando alle nuove generazioni strutture adeguate e ottimizzate per la didattica, rispettose dell'ambiente; ma voglio evidenziare anche tutti i progetti realizzati a beneficio del territorio stesso, in termini di impatto ambientale a medio-lungo termine, con risultati significativi sulla qualità dell'aria". “Ma – ha continuato – c'è ancora molto da fare: questi dati sono proprio il punto di partenza per pianificare nel dettaglio le opere future, e proprio nel corso dell'Assemblea dei Sindaci del 21 dicembre abbiamo presentato sinteticamente le attività che ci vedranno impegnati nel 2023, ancora in prima linea sui fronti scuole superiori”. “Continuerà l'impegno sulle strade – ha poi aggiunto Marcon - in concerto con il Tavolo Sicurezza stradale, per intervenire al contempo sulla sicurezza e per diffondere maggiore consapevolezza tra i cittadini sui rischi correlati all'uso dei device digitali alla guida, con l'obiettivo di invertire il tragico trend di incidenti a cui abbiamo assistito quest'anno”. “Infine – ha concluso –, proseguirà il lavoro della Stazione unica appaltante, che nel 2022 ha gestito gare per lavori e servizi per 91 Comuni e 21 Enti per un importo di oltre 132 milioni di euro: a questi si aggiungerà l'impegno per i concorsi unici del personale". (Rev)